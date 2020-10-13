‭ ‬العراق‭:‬اطلاق‭ ‬خطة‭ ‬اصلاحية لتنويع‭ ‬الدخل‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ايراد‭ ‬النفط

2020/10/13 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬مالية‭ ‬مودعة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬العراقية طهران‭ -‬الزمان‭ – ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الإثنين،‭ ‬تبني‭ ‬حكومته‭ ‬خطة‭ ‬للإصلاح‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لاحتواء‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تعانيها‭ ‬البلاد‭ ‬جراء‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬وتداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭. ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الخطة‭ ‬تولي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬اهمية‭ ‬قصوى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬استيعاب‭ […]

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