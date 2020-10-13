2020/10/13 | 01:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايران تحصل على أصول مالية مودعة لدى البنوك العراقية طهران -الزمان – بغداد – عبدالحسين غزال أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، تبني حكومته خطة للإصلاح الاقتصادي، في مسعى لاحتواء الأزمة المالية التي تعانيها البلاد جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا. فيما يبدو ان الخطة تولي القطاع الخاص اهمية قصوى من حيث استيعاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق:اطلاق خطة اصلاحية لتنويع الدخل بعيدا عن ايراد النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق:اطلاق خطة اصلاحية لتنويع الدخل بعيدا عن ايراد النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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