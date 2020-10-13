الاقتصاد هو الأمن والقانون والدستور

2020/10/13 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كنتُ كثيراً في هذه الزاوية اليومية من الهموم، قد عرضت مراراً الحاجة الى التخلي التدريجي عن أحادية الاقتصاد والتطلع الى تنويع الدخل حتى من خلال مجالات صغيرة قابلة للنمو والتوسع، واليوم اسمع أنَّ هناك في بغداد خطة للاصلاح الاقتصادي تقوم على نفس تلك الافكار التي تعود الى خلاصات من التجارب والمناقشات والورش […]

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