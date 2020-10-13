مدبولي‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬واجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬لحسم‭ ‬المعوقات من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭  ‬

2020/10/13 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الكويت‭ ‬تسلم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مطلوبين‭ ‬الى‭ ‬القاهرة القاهرة‭-‬الزمان‭ ‬ اكدت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬أفادت‭ ‬بتسليم‭ ‬جهاز‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬مؤخراً‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقيمين‭ ‬مصريين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إنتربول‮»‬‭ ‬بلادهم‭ ‬بتهمة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الفوضى‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التظاهر‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬كويتية‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتهمين‭ ‬أطلقوا‭ ‬حملة‭ ‬مكثَّفة‭ ‬مؤخراً‭ ‬لتحريض‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ […]

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