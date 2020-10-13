2020/10/13 | 01:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكويت تسلم ثلاثة مطلوبين الى القاهرة القاهرة-الزمان اكدت السلطات المصرية المعلومات التي أفادت بتسليم جهاز أمن الدولة في الكويت مؤخراً ثلاثة مقيمين مصريين إلى «إنتربول» بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر كويتية إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدبولي الى بغداد واجتماع لجنة الدول الثلاث لحسم المعوقات من القطاع الخاص ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت مصادر كويتية إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدبولي الى بغداد واجتماع لجنة الدول الثلاث لحسم المعوقات من القطاع الخاص ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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