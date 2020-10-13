انفجار ناسفة قرب محال بيع المشروبات الروحية وسط بغداد

2020/10/13 | 01:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- افاد مصدر امني بانفجار عبوة ناسفة قرب احد محال بيع المشروبات الروحية في الكرادة وسط بغداد.وقال المصدر للـ(المستقلة) ان “عبوة ناسفة انفجرت قرب احد محال بيع المشروبات الروحية في تقاطع الشروق ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد”.واضاف، ان “الحادث اسفر عن وقوع اضرار مادية دون تسجيل اي اصابات بشرية”.(النهاية)

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