مصدر: المسلحون يستهدفون متجر كحول في الكرادة بقنبلة

2020/10/13 | 01:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هز دوي انفجار منطقة الكرادة وسط بغداد، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وقال مصدر أمني لـ "ناس" بعد منتصف ليل الإثنين على الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020) إن "المعلومات الأولية تشير إلى تفجير عبوة ناسفة".

وفي وقت لاحق، أكد المصدر، أن "التفجير استهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية، قرب عمارة الشروق في منطقة الكرادة، وأسفر عن إصابة شخص واحد" إلا أن عمليات بغداد، أصدرت توضيحاً، قالت فيه إن التفجير نجم عن عبوة صوتية استهدفت متجر الكحول، دون أن تتحدث عن تسجيل إصابات.

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