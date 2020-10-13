مذبحة بسبب كورونا.. إعدام 2.5 مليون حيوان في الدنمارك

2020/10/13 | 01:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بعد انتشار فيروس كورونا في 63 مزرعة على الأقل، بدأ أطباء بيطريون ومزارعون في الدنمارك في إعدام أكثر من 2.5 مليون حيوان منك شمالي البلاد، وفقما أعلنت السلطات، الاثنين.وتشرف هيئة الطب البيطري والغذاء الدنماركية على إعدام الحيوانات المصابة، بينما يقتل مربو الحيوانات غير المصابة في المزارع التي تقع ضمن 8 كيلومترات من المزرعة […]

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