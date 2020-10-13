منظمة الصحة تحذر من مناعة القطيع: رهان “غير أخلاقي”

2020/10/13 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من مغبة ترك فيروس كورونا المستجد يتفشى على أمل الوصول إلى ما يسمى مناعة القطيع، واصفا هذا الأمر بأنه “غير أخلاقي”.وحذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس من دعوات في بعض الدول إلى السماح بتفشي “كوفيد-19” إلى أن يكتسب ما يكفي من الناس مناعة يتطلّبها عادة كبح التفشي.واعتبر أن […]

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