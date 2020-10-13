الإنتاج الليبي أحد أسبابه.. أسعار النفط العالمية تنخفض جذريا 

2020/10/13 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته 3 في المئة، الاثنين، بعد أن أعلنت ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن أكبر حقل في البلاد.

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