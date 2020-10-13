تعافي ثنائي ليفربول من فيروس كورونا

2020/10/13 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تعافى ثنائي نادي ليفربول، لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا والجناح السنغالي ساديو ماني من فيروس كورونا بعد عزل لمدة 14 يوما.

وعانى تياجو ألكانتارا من فيروس كورونا كأول إصابة من بين لاعبي ليفربول، قبل أن يلحق به ساديو ماني مصابًا هو الآخر.

وأشارت صحيفة “تيلجراف” الإنجليزية بأن الثنائي سينضم إلى تدريبات ليفربول بداية من اليوم الثلاثاء استعدادًا لخوض مباراة إيفرتون.

ويستعد ليفربول لخوض ديربي الميرسيسايد مع استئناف بطولة الدوري عقب فترة التوقف، من أجل تعويض الخسارة العريضة التي تعرض لها على يد أستون فيلا.

وتكبد الريدز خسارة قاسية على يد أستون فيلا بسباعية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من البريميرليج قبل فترة التوقف الدولي.

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