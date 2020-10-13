قتل مرضاه بالأنسولين.. السجن مدى الحياة لـ”الممرّض السفّاح”

2020/10/13 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تمّت إدانة ممرّض بولندي سابق في ألمانيا بقتل ما لا يقلّ عن 3 أشخاص بإعطائهم جرعات زائدة من “الإنسولين”، وصدر حكمٌ عليه بالسجن مدى الحياة، أمس الثلاثاء.وصدر الحكم في حقّ “الممرّض السفّاح” جيغوج ستانيسلاف البالغ من العمر 38 عاماً، بالعقوبة القصوى في ألمانيا، أي السجن مدى الحياة مع فترة سجن مضمونة تبلغ 15 […]

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