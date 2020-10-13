ضحية تحرش مدرب (الاسكواش) تكشف تفاصيل الواقعة

2020/10/13 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- فتاة تبلغ من العمر 18 عام، كأي فتاة في مثل هذا السن تريد اللهو واللعب، وعشقت لعبة “الإسكواش” وهي في عمر 10 سنوات، بدأت تتمرن في نادي “الصيد” ثم انتقلت إلى النادي الأهلي بالجزيرة، واستطاعت بمهاراتها وإمكانياتها الانضمام لـ فريق الإسكواش تحت سن أقل من 18 سنة، وكانت تتدرب مع المدرب “أ.ح”، وعند إنتهاء […]

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