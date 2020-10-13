قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين في قضية فتاة (التيك توك) منة عبدالعزيز

2020/10/13 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتشهير بها فى واقعة اغتصابها لـ19 أكتوبر.وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة […]

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