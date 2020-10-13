في دولة عربية : طالبة وصديقيها يسرقن جارتهم ويصورن فيديو خادش لها

2020/10/13 | 02:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- “ضاعت الإنسانية”..تلك المقولة هي الواصف لتلك الجريمة البشعة، التي خلت من كل معاني الإنسانية والرحمة والشفقة، صدمة شديدة تلقتها “عجوز” في عين شمس، يعد أن هُتك عرضها على يد طالبة جامعية و2 من أصدقائها، وتصوير فيديو لها أثناء الاعتداء عليها فى محاولة لابتزازها والاستيلاء منها على شقتها ومبلغ من المال.بنبرة مليئة بالحزن […]

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