فيديو.. أحمد زاهر ينفعل على المعجبين بسبب ابنته ليلى

2020/10/13 | 02:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، للفنان أحمد زاهر أثناء إنفعاله على المعجبين بسبب مضايقتهم لابنته الفنانة ليلى ، أثناء تواجدهما فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، لحضور حفل تكريمها كأفضل ممثل وأفضل ممثلة شابة لعام 2020 ، بمهرجان همسة للفنون والآداب ، في الدورة التي تحمل اسم الفنان […]

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