نتائج التحقيق بعمليات اغتيال الناشطين تعلن قريباً

2020/10/13 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عن قرب إعلان نتائج التحقيق بعمليات الاغتيال التي حصلت خلال الأشهر الماضية.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لـ"الصباح": إن "التحقيقات في قضايا الاغتيال لا تزال مستمرة، ونتائجها ستكشف قريباً لكونها من واجبات الحكومة والأجهزة الأمنية ".



وأضاف، أن "اللجان التي شكلت للتحقيق بتلك الجرائم التي استهدفت ناشطين وخبراء أمنيين، من مسؤولياتها الرئيسة والحتمية؛ الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها"، مؤكداً أنه "في حال عدم الكشف عن النتائج، فإن ذلك يعد تقصيراً في عمل اللجان المختصة".

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