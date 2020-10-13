التعليم تدعو الجامعات للتهيؤ لاستيعاب {الطلبة الجدد}

2020/10/13 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، إلى تكييف أوضاعها في ضوء خططها اللازمة لاستيعاب مخرجات الدراسة الإعدادية والطلبة الخريجين الجدد، والزيادة الحاصلة في الأعداد الناتجة عن النمو السكاني الطبيعي وتغطية هذه الزيادة من خلال المعالجات والاستحداثات المستوفية للشروط.

وقال عبد الصاحب: إن "الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بالعمل بين الدوائر المختصة، ولاسيما دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ودائرة التعليم الاهلي، ووضع معايير تحقق العدالة المجتمعية في القبولات، وتضمن تطبيق القوانين والتعليمات بدقة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية وعدم تجاوزها، بما يعطي الثقة للمجتمع بمؤسساته، وعدم العمل بالاستثناءات احتراماً للذين اجتهدوا وحققوا نتائج حقيقية يفخر بها الطالب والمجتمع، وضرورة تخفيض الأجور بالنسبة للجامعات والكليات الأهلية بما يراعي ظروف المرحلة الحالية"، مشيراً الى أن "الوزارة وطواقمها قادرون على وضع المعالجات على مستوى الأبعاد العلمية والإدارية والقانونية".

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