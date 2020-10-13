الرئاسة العراقية تنفي مشاركة موكبها في الاعتداء على امرأة

2020/10/13 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء، إن الرئاسة العراقية نفت في بيان تدخل الفوج الرئاسي بحادثة الاعتداء على امرأة في منطقة الجادرية ببغداد.

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