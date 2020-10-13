تسجيل أول وفاة في العالم لمصاب بكورونا مرتين

2020/10/13 | 04:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، تسجيل أول حالة وفاة لامرأة (89 عاما) في هولندا بعد إصابتها مجددا بفيروس كورونا.

ووفقا للعلماء الهولنديين، فإن "امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا".

وأشارت مصادر صحية، إلى أن "حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت".

من جهتها، أعلنت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز، نهاية اب الماضي عن اكتشاف إصابة ثانية لأول مرة لمريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

المصدر: RT

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