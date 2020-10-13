2020/10/13 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر المدعي العام لولاية كاليفورنيا، كزافييه بيرا، مسؤولي الحزب الجمهوري في الولاية بالتوقف عن جمع أصوات ناخبين، بعد أن تم رصد صناديق اقتراع "غير رسمية وغير مصرح بها" في مقرات تابعة للحزب بثلاث مقاطعات على الأقل، وفقا لتقارير.

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