2020/10/13 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع " ذي أثلتيك " البريطاني، أن نادي أرسنال دفع للاعبه الألماني مسعود أوزيل 9 ملاين يورو (أكثر من 10 ملايين دولار) كتعويض لالتزامه باللعب للفريق حتى نهاية موسم 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم ينزل إلى المستطيل الأخضر منذ مارس.. أوزيل يتلقى مبلغا خياليا من أرسنال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم ينزل إلى المستطيل الأخضر منذ مارس.. أوزيل يتلقى مبلغا خياليا من أرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).