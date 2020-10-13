10 ملايين أميركي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة

2020/10/13 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء جديد أن أكثر من 10 ملايين ناخب أميركي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة، حتى يوم الإثنين، سواء عن طريق التصويت الشخصي المبكر أو بالبريد

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