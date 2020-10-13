طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة بشكل نهائي

2020/10/13 | 06:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- 50% على الأقل من البالغين يعانون من رائحة الفم الكريهة في حياتهم، ويمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة بالحفاظ على نظافة وصحة الأسنان السليمة، واتباع الإجراءات اللازمة، وتجنب أطعمة معينة، ولكن أحيانا يصل الأمر إلى استشارة طبيب الأسنان أو الطبيب الباطني لتشخيص السبب الرئيسي للمشكلة ومعالجتها، وليس من العجب أن تكتظ رفوف المتاجر […]

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