أطعمة ومشروبات لمحاربة سرطان الثدي

2020/10/13 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يعد سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة التي تهدد النساء حول العالم، وخلال شهر تشرين الأول من كل عام، تكثف المنظمات الصحية العالمية جهودها للتوعية بخطورته ووسائل الوقاية منه.ويوجد نحو 100 نوع من السرطانات التي تسبب نمو خلايا غير طبيعية بأجزاء مختلفة من جسم الإنسان منها سرطان الثدي، بحسب صحيفة “البشاير” المصرية، التي […]

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