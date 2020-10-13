الانتفاضة بين وعي السلطة والوعي الجماهيري - جلال الصباغ

2020/10/13 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ دائما ما تحاول السلطة جعل فكرها فكر حتمي ونهائي وغير قابل للتغيير فعلى مدار سنين طويلة من سيطرة القوى القومية الشوفينة كالبعث ومن بعده القوى الإسلامية وشركاؤهم من القوميين الكرد الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي في ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-، عملوا بكل طاقتهم على تأبيد ايدولوجيتهم بمختلف الوسائل، حيث مارست هذه القوى زراعة وعي جماهيري يضمن بقائهم على رأس السلطة، إلا أن حركة التاريخ والمجتمع، غير ......





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