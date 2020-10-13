في كتاب دولة الإرهاب - هيثم بن محمد شطورو

2020/10/13 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيثم_بن_محمد_شطورو إن الاعتراف بما يسمى دولة إسرائيل هو تعبير عن أزمة مع الضمير الإنساني، ليس بالنسبة للعرب فقط بل لكل إنسان، بل ربما حتى بالنسبة لأكبر حاملي المشروع الصهيوني تعصبا.



فحقيقة أن شعبا يُراد توطينه في أرض بانـتـزاع أهلها هي بالضرورة تمثل أزمة ضمير، وبالتالي أزمة حق إنساني طبيعي يتم انتهاكه بكل توحش وأساليب شيطانية..فحتى بالنسبة للنظرة السخيفة والأكثر منها سخافة من يرددها، وهي القول الصهيوني، بأن فلسط ......





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