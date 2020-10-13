إنتفاضة تشرين في ذكراها السنوية .....والتحديات القادمة!! - صبحي مبارك مال الله

2020/10/13 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله لقد برهنت إنتفاضة تشرين عام 2019 على إستعادة أمجاد نضال الشعب العراقي منذ الحقب التأريخية السابقة عبر الإنتفاضات والثورات والحراك الجماهيري الثوري ضد الحكام المستبدين والدكتاتورين ومن أجل المطالب الشعبية و تحقيق العدالة الاجتماعية.كما إستطاعت أن تستعيد الوحدة الوطنية والهوية الوطنية بعد أن تم تشويهما من خلال النظام السياسي المحاصصي الطائفي الذي هيمن على مقدرات البلاد والذي أدى بها إلى الفشل التام ......





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