الصحة العالمية : مناعة القطيع لكورونا غير أخلاقية

2020/10/13 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من فكرة أن مناعة القطيع قد تكون استراتيجية واقعية لوقف الجائحة، معتبراً مثل هذه المقترحات “غير أخلاقية ببساطة”.وفي مؤتمر صحافي، الاثنين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن مسؤولي الصحة عادة ما يهدفون لتحقيق مناعة القطيع من خلال التطعيم.وأشار إلى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع من […]

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