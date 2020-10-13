في جولة رسمية لعدة دول.. شنكر يدير مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

2020/10/13 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يزور مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، في الفترة التي تمتد حتى 21 أكتوبر الجاري كلا من لبنان والمغرب والمملكة المتحدة، وفق بيان نشرته الخارجية الأميركية على موقعها الرسمي.

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