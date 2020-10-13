"الأوضاع خرجت عن السيطرة".. ألمانيا تعيد نشر 15 ألف جندي لمواجهة كورونا

2020/10/13 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الألمانية إنها قد تنشر نحو 15 ألف جندي لدعم السلطات في معركتها لاحتواء كورونا، نتيجة الصعوبات الشديدة التي تواجهها وتزايد عدد الحالات، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي.

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