6 دقائق من الرعب.. شاب يصور مطاردة أنثى أسد له بعد اقترابه من أشبالها

2020/10/13 | 07:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قام رجل من ولاية “يوتا ” بتصوير 6 دقائق مرعبة لمطاردة أنثى أسد “كوجار”، له، واندفعها إليه؛ بعد أن اقترب- عن طريق الخطأ- من أشبالها، أثناء سيره من طريق العودة للمنزل.وكان “كايل بورجيس” ذو الـ 26 عامًا، في طريق العودة من العمل، عندما ظهر بشكل مفاجئ أشبال الأسد الصغار أمامه، وفقًا لصحيفة […]

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