أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا

2020/10/13 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لأول مرة بين أنصاره، منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك ضمن تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الإثنين، عن أول لقاء له وسط أنصاره منذ الإصابة بفلوريدا، حيث كتب على تويتر: “نراك غدا في فلوريدا”.ونقلت وسائل إعلام أمريكية ما […]

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