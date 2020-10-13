وزير النقل ورئيس البرلمان يشددان على ضرورة استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير

2020/10/13 | 07:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيشدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، ووزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، على ضرورة استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير، لما له من أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد العراقي. وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي». واضاف البيان ان «اللقاء بحث ضرورة تطوير قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى أدائها، واعتماد المعايير الدولية في توفير أفضل الخدمات للمواطنين». وأكد اللقاء بحسب البيان «ضرورة استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير، لما له من أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد العراقي، وإسهامه في توفير عدد من فرص العمل للشباب». وناقش اللقاء «ملف إنشاء مطار الموصل الدولي، وضرورة الإسراع في المباشرة به، وإنجازه باعتباره خطوةً أساسيةً للنهوض بواقع المحافظة».

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