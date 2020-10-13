الاتحاد الأوربي يستعد لفرض عقوبات على روسيا

2020/10/13 | 07:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيمهد الاتحاد الأوروبي الطريق لفرض عقوبات جديدة على روسيا بتهمة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.وقد اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في اجتماع عُقد في لوكسمبورغ على بدء الاستعدادات اللازمة لذلك، كما علمت وكالة الأنباء الألمانية من عدة مصادر دبلوماسية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ثلاثة مصادر تأكيدها بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أتفقوا على فرض عقوبات على روسيا، وعن وجود اتفاق سياسي لبدء العمل في وضع اللمسات الأخيرة لهذه العقوبات على أساس المقترحات التي تقدمت بها فرنسا وألمانيا. بدوره، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تأييد المقترح الفرنسي-الألماني بفرض عقوبات جديدة على روسيا.وقال ماس على هامش مشاورات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكدت أن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني يعد انتهاكا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يمر بدون عواقب.وقال ماس إن بلاده اقترحت بالتعاون مع فرنسا معاقبة «أشخاص معينين»، مشيرا إلى أنه يجب الآن تحديد الإجراءات اللاحقة التي ستُتتخذ في هذا الصدد.

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