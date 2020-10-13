بعد جدل تجسيد إسرائيلية لشخصية ملكة مصر.. هل كانت كليوباترا بيضاء؟

2020/10/13 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسع ليس حول ما إذا كانت الممثلة الإسرائيلية قادرة على تجسيد دور ملكة مصر فقط، بل تعدى ذلك إلى ما إذا كان يجب أن تلعب امرأة بيضاء هذا الدور.

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