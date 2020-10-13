2020/10/13 | 08:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأميركية تغادر أكبر قاعدة لها في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأميركية تغادر أكبر قاعدة لها في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).