خبراء يحذرون: عدوى كورونا قد تحدث في الأماكن المفتوحة أيضا

2020/10/13 | 08:25 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر خبراء في مجال الصحة من أن العدوى بفيروس كورونا قد تحدث في الأماكن المفتوحة وحددوا الظروف التي يمكن أن تساعد على ذلك، فيما تشير دراسات إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كورونا تحدث في الأماكن المغلقة.

وفي تحليل لنحو 25 ألف حالة كورونا، وجدت دراسة أن ستة في المئة منها مرتبط بأحداث خارجية، مثل الأحداث الرياضية أو الحفلات الموسيقية، حيث لم يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكان الناس يتحركون ويتحدثون بصوت عال أو يغنون.

وقال مؤلف الدراسة، الأستاذ والباحث في جامعة "كانتربري كريست تشيرش"، بإنكلترا، مايك ويد، "لم تكن هناك حالات تقريبا حدثت في الهواء الطلق".

وتشير هذه البيانات إلى أن "الهواء الطلق أكثر أمانا من الأماكن المغلقة"، وفق مجموعة من العلماء والمهندسين، من بينهم أساتذة من جامعات أميركية وبريطانية وألمانية.

وأوضحت المجموعة أن "خطر انتقال العدوى في الخارج أقل بكثير من الداخل، لأن الفيروسات التي يتم إطلاقها في الهواء يمكن أن تتضاءل بسرعة عبر الغلاف الجوي".

وأشارت العديد من الدراسات، التي نشرت منذ شباط الماضي، إلى انتقال الفيروس عبر الهواء من خلال قطرات صغيرة تنطلق عبر التنفس والحديث والغناء، بالإضافة إلى قطرات أكبر نسبيا يمكن أن تسقط مباشرة على وجه شخص آخر في محيط متر أو مترين.

ويمكن أن تبقى القطرات الأصغر في الهواء لدقائق أو ساعات، وذلك يعتمد على التهوية، ففي غرفة سيئة التهوية، وفي مكان مفتوح بين مبنيين، يمكن أن تتراكم هذه القطرات ويستنشقها أحد المارة.

وبحسب تقرير سابق فان الفترة الزمنية بجوار شخص معد أيضا مهمة، وثانية واحدة على رصيف شارع بجوار هذا الشخص لا يبدو أنها تكفي لانتقال العدوى، وربما يحتاج إلى عدة دقائق على الأقل.

وخلصت مجموعة العلماء إلى أنه "على الرغم من أنه ليس مستحيلا انتقال الفيروس في الهواء، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه ينتقل عندما يمر الناس بجوار بعضهم البعض".

من جانبها أفادت خبيرة في مجال انتقال الفيروسات المحمولة جوا من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، بانها توصي بارتداء أقنعة في الخارج في الأماكن المزدحمة وعندما يكون هناك احتمال المرور بالآخرين بشكل متكرر، "أي يجب ارتداؤها في حال مرور أكثر من شخص واحد في الدقيقة" معتبرة ذلك "مبدأ توجيهيا وليست قاعدة مطلقة".

وتابعت انه "عندما نسير بجانب الناس في الخارج، فإن التعرض لأنفاسهم بشكل قصير وعابر، به خطورة منخفضة ، لكن مثل هذه التعرضات قد تتراكم بمرور الوقت".



ونصيحتها هي "اتباع مبدأ الحيطة وحقيقة أن ارتداء الكمامة لا يضر".

وفي باحات المطاعم، توصي، مجموعة العلماء، بالحفاظ على مسافة آمنة بين الطاولات وارتداء الأقنعة أثناء عدم تناول الطعام.

وهناك العديد من المتغيرات لحساب مخاطر التقاط العدوى على أرصفة الشوارع أو في الحدائق، وهي قوة الرياح وعدد الأشخاص والشمس.

وتعمل الأشعة فوق البنفسجية على مقاومة الفيروس، لكن السرعة التي تقوم بها بذلك تعتمد على حدة أشعة الشمس، لكن لا توجد معلومات كافية عن ذلك لأن العلماء يجدون صعوبة في قياس تركيزات الفيروس في الهواء الطلق، وإجراء التجارب كما يفعلون في بيئات المعامل.

ر.إ

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