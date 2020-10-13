الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت عملية رفع التجاوزات في الجادرية ببغداد

2020/10/13 | 08:25 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست باجراءات رفع التجاوزات في منطقة الجادرية ببغداد، فيما نفى ديوان رئاسة الجمهورية، تدخل الفوج الرئاسي بحادثة الاعتداء على امرأة في تلك المنطقة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال في تغريدة له على "تويتر" نشرت في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، 12 تشرين الأول 2020، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست في إجراءات التخلية القسرية التي رافقت رفع التجاوزات عن أملاك خاصة في منطقة الجادرية".

واضاف، ان "الكاظمي أمر ايضا بعدم التعسف في تنفيذ القانون وأن تكون كرامة المواطن هي الأولوية لدى الجهات التنفيذية".

من جانبه أفاد ديوان رئاسة الجمهورية في بيان فجر اليوم، بانه "ينفي ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الاعتداء على امرأة في الجادرية".

وتابع البيان " اننا في الوقت الذي نرفض فيه هذه الشائعات المغرضة، ندرك جيدا ان الرأي العام الوطني بمستوى الوعي والدراية الكافية بما يقوم به الذباب الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي من بث أخبار مزيفة تهدف الى اثارة نعرات وتمس السلم الأهلي والاجتماعي".

ودعا ديوان رئاسة الجمهورية، الجهات المسؤولة الى اتخاذ ما يلزم ضد من يروج خطاب الكراهية والتحريض وتهديد السلم والامن المجتمعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ضباط شرطة يتعاملون بقوة مع امرأة في منطقة الجادرية ببغداد، حيث أفادوا بان "السيدة واجهت الشرطة بعد أن أتت للقيام بهدم محل زوجها ضمن عملية هدم واسعة بالمنطقة".

ويظهر الفيديو الذي لم يتم التأكد من صحته، كيف تم تعنيف المرأة أمام أعين جمع من المواطنين.

ضابط يعتدي على امرأة امام محل زوجها خلال محاولتهم إزالته في الجادرية وسط بغداد pic.twitter.com/4iopkPXwza

— الاعلامية ميس الشمري (@CwQlXEMjlx0dgck) October 12, 2020

ر.إ

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