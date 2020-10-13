دراسة بريطانية: لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي من فيروس كورونا

2020/10/13 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما نقترب من موسم الشتاء، وفي ظل استمرار الدعوات الأوروبية إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا خوفاً من "وباء مزدوج"، أكّدت دراسات أنّ ذلك قد يوفر الحماية الحيوية ضد مرض كوفيد - 19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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