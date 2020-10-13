وكالة الطاقة الدولية: ​​توقعات بانخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5% في عام 2020

2020/10/13 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء في تقريرها السنوي عن توقعات الطاقة العالمية إن استجابة العالم لـ Covid-19 يمكن أن "تعيد تشكيل مستقبل الطاقة" لسنوات قادمة.

وأكد تقرير وكالة الطاقة الدولية على أن الأهم من ذلك كله هو كيف ستؤثر الأزمة في نهاية المطاف على الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه التحول إلى الطاقة النظيفة في اكتساب الزخم ، هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية أسرع وأكثر جرأة إذا كان العالم سيصل إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان: "تسببت أزمة كوفيد -19 في اضطراب أكثر من أي حدث آخر في التاريخ الحديث ، وتركت ندوبًا ستستمر لسنوات قادمة".



"Covid-19 أطلق أزمة شرسة استثنائية على البلدان في جميع أنحاء العالم ...



الأزمة لا تزال تتكشف اليوم - ولا تزال عواقبها على مستقبل الطاقة في العالم غير مؤكدة إلى حد كبير."

من الآن فصاعدًا ، تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن مصادر الطاقة المتجددة ستتخذ "أدوارًا رئيسية"، وأن الطاقة الشمسية ستحتل مركز الصدارة ، مدفوعة بالسياسات الحكومية الداعمة وتراجع التكاليف.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "أرى الطاقة الشمسية تصبح الملك الجديد لأسواق الكهرباء في العالم".



"استنادًا إلى إعدادات السياسة الحالية ، فإنه يسير على الطريق الصحيح لتعيين سجلات جديدة للنشر كل عام بعد عام 2022."

من ناحية أخرى، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الفحم لن يعود إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، وأنه سيشكل أقل من 20% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2040 لأول مرة منذ الثورة الصناعية.

وقالت الوكالة إن النفط سيظل "ضعيفًا أمام عوامل عدم اليقين الاقتصادية الكبرى الناتجة عن الوباء" ، مع بدء الطلب في الانخفاض بعد عام 2030.

نظرًا للتأثيرات المستمرة لـ Covid-19 ، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5% في عام 2020، مع انخفاض استهلاك النفط والفحم بنسبة 8% و 7% على التوالي.

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