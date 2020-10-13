ترامب : أنا معافى وأريد تقبيل النساء الجميلات

2020/10/13 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه “(محصن) من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض سلبية نتائج المرشح الجمهوري للانتخابات”.وقال ترامب في تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية ووسط حشد من مناصريه، “”أشعر بالقوة..سأقبل كل الحاضرين..سأقبل الرجال والنساء الجميلات..سأعطيك فقط قبلة كبيرة“.وأضاف الرئيس الأمريكي، “يقولون لي أنك […]

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