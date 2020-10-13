2020/10/13 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، ان بعض الكتل او الأحزاب تسعى لجعل قانون الانتخابات وفق “مقاساتها” من اجل تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب، لافتا الى وجود خلافات بين بعض الكتل حول موضوع الدوائر الانتخابية.

وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “بعض الكتل والأحزاب السياسية تريد تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب العراقي فيما يتعلق بقانون الانتخابات وملف الدوائر المتعددة”.

وأضاف ان “الكثير من الخيارات مازالت مطروحة لانهاء ملف الدوائر الانتخابية، وحسم قانون الانتخابات بالكامل، في حين تسعى بعض الأطراف الى جعل العراق وفق (قياساتها) او ماتراه مناسبا لها”.

وبين ان “جدلية الدوائر الانتخابية لم تحسم بعد وهناك خلافات بين الكتل السياسية حول الدوائر، رغم الاتفاق على قواعد عامة لهذا الامر”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الصادقون: بعض الأحزاب تحاول جعل قانون الانتخابات وفق “مقاساتها”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الصادقون: بعض الأحزاب تحاول جعل قانون الانتخابات وفق “مقاساتها”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).