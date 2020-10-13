الامن النيابية: نتائج التحقيق بعمليات الاغتيال ستعلن قريبا

2020/10/13 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن قرب إعلان نتائج التحقيق بعمليات الاغتيال التي حصلت خلال الأشهر الماضية.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (13 تشرين الاول 2020) إن "التحقيقات في قضايا الاغتيال لا تزال مستمرة، ونتائجها ستكشف قريبا لكونها من واجبات الحكومة والأجهزة الأمنية".

وأضاف، أن "اللجان التي شكلت للتحقيق بتلك الجرائم التي استهدفت ناشطين وخبراء أمنيين، من مسؤولياتها الرئيسة والحتمية الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها"، مؤكدا أنه "في حال عدم الكشف عن النتائج، فإن ذلك يعد تقصيرا في عمل اللجان المختصة".

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