نائب عن الفتح: الحكومة ملزمة باستغلال الموارد غير النفطية لاخراج البلد من ازمته المالية

2020/10/13 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان الحكومة ملزمة باستغلال الإيرادات غير النفطية وتعظيم الموارد وتحريك عجلة الاقتصاد للتخلص من الازمة المالية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة انهاء المشاكل مع الإقليم من اجل ضمان حصول بغداد على الإيرادات المنصوص عليها في القانون.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “موارد الدولة غير النفطية بإمكانها بناء موازنات تنهض بالبلد وتخلصه من الازمة المالية الراهنة، في وقت يتم فيه الاعتماد على النفط كمورد أساسي لاعداد الموازنة”.

وأضاف ان “الحكومة يجب عليها حل الازمة مع كردستان، والزامها بتسليم مابذمتها من مبالغ من اجل تجاوز الازمة والعجز في الموازنة، اذا لايمكن للإقليم ان يحصل على الإيرادات الداخلية والموازنة في وقت واحد”.

وبين ان “الكثير من المعامل مازالت متوقفة منذ عهد الحكومات السابقة، وعلى حكومة الكاظمي إدارة الأموال بالشكل الصحيح وتحريك العجلة الاقتصادية بالدولة، خاصة مع توفر جميع الموارد والمواد الأولية داخل العراق”.



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