صحيفة: إردوغان فشل في تحقيق أحلامه التوسعية على حساب الدول المجاورة

2020/10/13 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الكاتب ياوز بيدر، في مقال له بصحيفة "أحوال" التركية، من أدوات الرئيس رجب طيب إردوغان لإثارة الأزمات وافتعال الحروب، قائلا إن هذه الاستراتيجية أدت إلى "شلل" السياسة الخارجية لأنقرة، وانقلاب العديد من حلفائه ضده.

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