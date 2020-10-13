وسط صرخات النساء .. أمانة بغداد تهدم عشرات البيوت والمحال التجارية – فيديو

2020/10/13 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وسط صرخات النساء شرعت أمانة بغداد بهدم بيوت التجاوز بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة ما أثار غضب وسخط الأهالي بسبب هذه الممارسات بحقهم.وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه وكالة الصحافة المستقلة يظهر قيام السلطات المحلية بهدم المنازل بمنطقة الوزيرية.وتعمل أمانة بغداد بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن والحراسات وقيادة عمليات بغداد إزالة جميع التجاوزات […]

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