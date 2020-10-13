أسينسيو: زيدان يتفوق على نفسه عاماً بعد عام

2020/10/13 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أبدى أسينسيو لاعب ريال مدريد تقديره الكبير لمُدربه زين الدين زيدان مؤكداً على أنه أظهر ثقته فيه سريعاً بعد الانضمام للملكي في 2016.وكان أسينسيو الذي انضم للميرنجي في 30 يونيو 2016 قد شارك في فوز فريقه الكبير على إشبيلية في التاسع من أغسطس في مُباراة السوبر الأوروبي وسجل هدفاً في المُباراة […]

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