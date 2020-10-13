2020/10/13 | 09:08 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 | 09:06 صباحاً | عدد القراءات : 4

وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة الاستخراج والتصدير في كردستان

وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة الاستخراج والتصدير في كردستان

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