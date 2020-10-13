مجموعة العشرين تبحث إجراءات لدعم تعاف اقتصادي سريع ومستدام

2020/10/13 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت مبكر من الثلاثاء أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا افتراضيا يوم الأربعاء تحت الرئاسة السعودية

لمناقشة كيفية دعم تعاف اقتصادي عالمي سريع ومستدام.

كما سيناقش الاجتماع تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا والتقدم الذي تحقق في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون واقتراح تمديدها حتى عام 2021.

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