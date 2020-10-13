القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من قاعدة بغرام في أفغانستان

2020/10/13 | 09:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابول.

وبحسب موقع “روسيا اليوم” صرح مسؤول إداري في مجلس الشیوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخریب وهدم المباني الموجودة في قاعدة “بغرام” الجوية ونقل المعدات إلی باكستان.

ولقیت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية لباکستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة إلی الجانب الأفغاني.

ویقع في القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العملیات الجویة في البلاد.



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