مضاعفة القروض للمحال التجارية المتضررة بسبب أحداث تشرين

2020/10/13 | 09:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} كشفت غرفة تجارة بغداد عن وجود توجهات لزيادة القروض الممنوحة للمحال التي تضررت بسبب الأحداث الاستثنائية التي وقعت خلال احتجاجات تشرين 2019 وما بعدها، الى 150 مليون دينار.وقال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني في تصريح صحفي، ان "الغرفة أرسلت كتاباً الى مدير مصرف الرافدين لزيادة القروض الممنوحة للمحال المتضررة ضمن منطقة السنك وساحات: الخلاني والوثبة وحافظ القاضي، وشوارع: الرشيد والنهر والجمهورية لأغرض الترميم واعادة الحياة التجارية والاقتصادية لها.واضاف، ان "الكتاب تضمن أيضاً ضرورة تخفيف الالتزامات والضوابط المتعلقة بهذا القرض،" مشيرا الى ان "مجلس ادارة مصرف الرافدين سبق له ان وافق على منح قروض تقدر بـ40 مليون دينار لتلك المحال بشرط الضمان العقاري، و30 مليونا بضمان موظفين اثنين، و20 مليونا بكفالة موظف واحد، وتقسط على خمسة اعوام، وبنسبة فائدة خمس بالمئة، بيد ان الغرفة عدت القروض قليلة قياسا بحجم الخسائر التي حلت بهذه المحال التجارية، ما استدعى توجيهها كتابا لإعادة النظر بالقروض وزيادتها".

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